En Culiacán, activan Alerta Amber tras la desaparición de Luis Damián

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa ha emitido una Alerta Amber tras la desaparición de Luis Damián Higuera López, un adolescente de 12 años, en la capital sinaloense. El menor fue visto por última vez el pasado viernes 11 de octubre de 2025, cuando salió de su domicilio en la Colonia Las Coloradas en Culiacán y hasta la fecha se desconoce su paradero.

Según la ficha oficial de búsqueda, la denuncia fue presentada el lunes 20 de octubre de 2025, nueve días después de que el joven fuera visto por última vez. Ante la falta de noticias, las autoridades consideran que la integridad de Luis Damián podría encontrarse en riesgo, y temen que pueda ser víctima de un delito.

Luis Damián es de complexión delgada, tiene una estatura de 1.65 metros, y tez morena clara. Entre sus señas particulares se menciona que tiene estrabismo en su ojo izquierdo. Al momento de su desaparición vestía una playera color negro, pantalón color camuflajeado y huaraches color lila. Su cabello es corto, ondulado y de color negro.

La Fiscalía del Estado de Sinaloa hace un llamado urgente a la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda contribuir a la localización del menor. Los números telefónicos habilitados para recibir datos son el de la Alerta Amber Sinaloa (800) 8-90-90-92 y el (667) 7-15-55-88.