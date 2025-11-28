$!En Culiacán buscan a Ángel Emiliano, desaparecido desde ayer

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) activó este viernes 28 de noviembre el protocolo de Alerta Amber para localizar al adolescente Ángel Emiliano Ledon Velarde, de 15 años de edad, quien se encuentra desaparecido desde el día de ayer.

De acuerdo con el reporte, el joven fue visto por última vez el pasado 27 de noviembre de 2025, cuando salió de su domicilio ubicado en el Fraccionamiento Stanza Toscana en la capital sinaloense. Hasta el momento, su paradero es desconocido.

La denuncia presentada por sus familiares indica que la integridad de Ángel pudiera encontrarse en riesgo, ya que se teme pueda ser víctima de la comisión de un delito.