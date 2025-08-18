En Culiacán buscan a Emily Namie; desapareció el 14 de agosto

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el Protocolo Alba para la localización de Emily Namie Ceballos Campos, de 23 años, quien fue vista por última vez el pasado 14 de agosto de 2025 en el fraccionamiento Los Ángeles, en Culiacán.

De acuerdo con el reporte, la denuncia por su desaparición fue presentada el 18 de agosto, luego de que familiares perdieran todo contacto con la joven. La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas indicó que su integridad podría encontrarse en riesgo, ya que se considera que pudo haber sido víctima de un delito.

Emily Namie mide 1.54 metros, es de complexión delgada, tez clara, cabello largo y lacio de color negro, ojos grandes café oscuros y labios medianos. Como señas particulares, presenta una cicatriz de 15 centímetros en el brazo izquierdo, además de tatuajes: dos mariposas en la muñeca izquierda, una flor con una serpiente enredada en el abdomen y otra figura en el mismo brazo.

Las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a dar con su paradero. Los datos pueden proporcionarse a los números de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas: 800 890 90 92 y 667 715 55 88.