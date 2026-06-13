En dos rescates, salvavidas ponen a salvo a cuatro bañistas en Mazatlán

MAZATLÁN._ Elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, lograron poner a salvo a cuatro personas durante dos intervenciones realizadas en distintos puntos de playa, luego de que presentaran dificultades para salir del mar debido al oleaje.

Uno de los involucrados fue puesto a disposición del juez cívico.

A través de un comunicado, la SSPM informó que Gustavo Espinoza, comandante del ESA, dijo que la primera intervención ocurrió en la zona rocosa ubicada frente a Valentino.

A pesar de los llamados preventivos y las advertencias emitidas para evitar que ingresara al mar, un bañista hizo caso omiso, por lo que fue necesario que salvavidas entraran al agua para rescatarlo y llevarlo de regreso a la orilla.

Posteriormente, la persona fue trasladada al área de barandilla por poner en riesgo su integridad física.

La segunda activación de protocolos de rescate se registró en Playa Sábalo 2, donde el fuerte oleaje arrastró mar adentro a dos menores de edad y un adulto.

De manera inmediata, los elementos salvavidas ingresaron al mar para mantener a flote a los bañistas y, con apoyo de una moto acuática, lograron llevarlos de regreso a tierra firme, donde recibieron valoración médica sin requerir traslado hospitalario.



Llaman a prevenir riesgos

Ante las situaciones atendidas, el comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático reiteró el llamado a la prevención y al autocuidado para evitar situaciones de riesgo.

Asimismo, exhortó a la población y visitantes a mantenerse atentos al significado de los banderines colocados en cada zona de playa para conocer las condiciones del mar y atender las recomendaciones del personal salvavidas.