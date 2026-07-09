‘En el Gobierno de México no se protege a nadie’: Gabinete de Seguridad niega resguardo de Rubén Rocha

CIUDAD DE MÉXICO. _ El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México rechazó las versiones difundidas este jueves 9 de julio en medios nacionales sobre un supuesto operativo para cambiar de ubicación y ocultar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, bajo resguardo del Ejército Mexicano en instalaciones militares.

A través de una carta aclaratoria, las autoridades federales calificaron como “absolutamente falsas” las publicaciones que aseguran que fuerzas federales intervinieron para trasladar y proteger al mandatario estatal con licencia.

El pronunciamiento se emitió luego de la publicación de columnas periodísticas en las que se afirma que Rocha Moya fue movilizado mediante un operativo y permanece resguardado por elementos del Ejército Mexicano en instalaciones castrenses.

En respuesta, el Gabinete de Seguridad negó de manera categórica dichas versiones.

“Ninguna institución que integra el Gabinete de Seguridad realizó un operativo con ese propósito. Asimismo, es falso que Rubén Rocha Moya se encuentre o haya permanecido bajo resguardo del Ejército en la 9/a. Zona Militar, en la III Región Militar o en cualquier otra instalación militar del país”, señala el documento.