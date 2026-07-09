‘En el Gobierno de México no se protege a nadie’: Gabinete de Seguridad niega resguardo de Rubén Rocha

CIUDAD DE MÉXICO. _ El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México rechazó las versiones difundidas este jueves 9 de julio en medios nacionales sobre un supuesto operativo para cambiar de ubicación y ocultar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, bajo resguardo del Ejército Mexicano en instalaciones militares.
A través de una carta aclaratoria, las autoridades federales calificaron como “absolutamente falsas” las publicaciones que aseguran que fuerzas federales intervinieron para trasladar y proteger al mandatario estatal con licencia.
El pronunciamiento se emitió luego de la publicación de columnas periodísticas en las que se afirma que Rocha Moya fue movilizado mediante un operativo y permanece resguardado por elementos del Ejército Mexicano en instalaciones castrenses.
En respuesta, el Gabinete de Seguridad negó de manera categórica dichas versiones.
“Ninguna institución que integra el Gabinete de Seguridad realizó un operativo con ese propósito. Asimismo, es falso que Rubén Rocha Moya se encuentre o haya permanecido bajo resguardo del Ejército en la 9/a. Zona Militar, en la III Región Militar o en cualquier otra instalación militar del país”, señala el documento.
El comunicado agrega que tampoco existe acción alguna por parte de las instituciones del Gobierno de México para proteger u ocultar a persona alguna frente a investigaciones o actuaciones de autoridades nacionales o extranjeras.
“En el Gobierno de México no se protege a nadie. La política de cero impunidad se aplica sin distinción de cargos, filiaciones políticas o relaciones personales, y sus resultados son públicos y verificables”, indica.
Como parte de su posicionamiento, el Gabinete de Seguridad afirmó que durante la presente administración han sido detenidas más de 56 mil personas por delitos de alto impacto, entre ellas líderes, operadores y generadores de violencia de diversas organizaciones y facciones criminales.
Asimismo, señaló que las investigaciones también han alcanzado a servidores públicos presuntamente vinculados con actividades delictivas.
“Como resultado de la Operación Enjambre y de otras acciones, han sido detenidos 87 servidores y exservidores públicos, entre ellos siete presidentes municipales que se encontraban en funciones”, precisa el comunicado.
Las autoridades federales sostuvieron que, mediante labores de inteligencia e investigación, se ha combatido no sólo a los principales líderes criminales, sino también a sus estructuras operativas, redes logísticas, células generadoras de violencia y fuentes de financiamiento.
De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, esta estrategia ha contribuido a una reducción del 46 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, lo que equivale a 39 asesinatos menos por día.