En Elota buscan a José Esteban, de 16 años, desapareció hace seis días

ELOTA. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una Alerta Amber para la localización de José Esteban Araiza Quintero, de 16 años de edad, quien fue visto por última vez el pasado 4 de septiembre en el ejido Culiacán, perteneciente al municipio de Elota.

De acuerdo con el reporte, la denuncia de su desaparición fue presentada hasta el 10 de septiembre. El joven, de 1.80 metros de estatura, complexión delgada y tez morena, vestía al momento de su ausencia un pantalón de mezclilla azul y una camisa tipo polo color café.

Como señas particulares, se informó que presenta dos lunares en el pómulo izquierdo. La autoridad considera que su integridad pudiera encontrarse en riesgo, al tratarse de un posible delito.

Las autoridades hacen un llamado a la población a proporcionar cualquier información que ayude a dar con su paradero a los números de Alerta Amber Sinaloa 800 8-90-90-92 y 667 7-15-55-88.