En Elota, hallan cuerpo encintado dentro de bolsa negra en la carretera Culiacán-Mazatlán

ELOTA. _ El cuerpo de un hombre envuelto en una bolsa negra y encintado fue localizado durante la mañana de este viernes sobre el acotamiento de la carretera federal Culiacán-Mazatlán, a la altura del kilómetro 112, en el municipio de Elota.

Automovilistas que circulaban por la rúa federal realizaron el reporte al 911 al detectar un bulto con forma de persona tirado a un costado de la vía.

El aviso generó la movilización de corporaciones de los tres niveles de gobierno. Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, Policía Municipal y Ejército Mexicano acudieron al sitio y confirmaron que se trataba de un cadáver.

La víctima, hasta el momento no identificada, presentaba signos de violencia, aunque no se precisaron las causas de la muerte ni las prendas que portaba. La zona fue acordonada para las diligencias de la Fiscalía General del Estado.

Peritos y agentes investigadores trabajaron en el levantamiento de evidencias, mientras que personal del Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo para la práctica de la autopsia de ley y los trámites correspondientes.