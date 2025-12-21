$!En hechos distintos matan a balazos a dos personas en el sector norte de Culiacán

La víctima respondía al nombre de Jonathan Efrén, de 18 años de edad. El hombre se encontró recostado con heridas de bala en el camino de tierra que rodea el campo de pasto.

El primero ocurrió poco antes de las 15:00 horas en unas canchas de fútbol que se encuentran frente a la avenida Álvaro Obregón, entre las calles Martinia Romero y Antonio Serrano.

CULIACÁN._ Durante la tarde de este domingo, en cuestión de una hora, dos hombres fueron privados de la vida a balazos en diferentes hechos reportados en el sector norte de Culiacán.

Según reportes preliminares, al menos un civil armado se le acercó al joven para dispararle en más de una ocasión, privándolo de la vida en cuestión de minutos.

En otro hecho, reportado alrededor de las 16:00 horas, un hombre fue hallado asesinado a tiros dentro de un domicilio de la colonia Los Mezcales, a seis calles al norte del anterior caso.

El homicidio ocurrió frente a la calle De las Loseta, en esquina con Reynaldo Pérez Ortega. Las autoridades refieren que la víctima, cuya identidad no ha sido revelada, fue atacada a balazos por sujetos armados cuando se encontraba dentro de una vivienda.

En ambos casos, elementos de la Guardia Nacional actuaron como primeros respondientes para asegurar la zona, mientras peritos y policías de investigación de la Fiscalía General del Estado se encargaron de llevar a cabo las diligencias y labores de campo correspondientes.

Los cuerpos fueron llevados hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley, donde más tarde serán reconocidos y reclamados por sus familiares.