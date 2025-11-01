En hospital de Culiacán pierde la vida la segunda víctima del ataque armado en la colonia Miguel Alemán

CULIACÁN._ Sin vida fue declarado en un hospital de Culiacán la madrugada de este sábado 1 de noviembre la segunda víctima del ataque armado que se registró la tarde de ayer en la colonia Miguel Alemán.

Se trata de Édgar, de 32 años de edad y quien contaba con domicilio en la Ciudad de México.

Personal de salud fue quien confirmó el deceso del hombre, a pesar de los esfuerzos médicos y tras más de 12 horas desde que se registró el atentado.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:50 horas en el cruce de la calle Juan José Ríos y la avenida Aquiles Serdán. En el lugar murió otro masculino, el cual fue identificado como César, de 44 años.

Según reportes, tanto César como Édgar se encontraban en la zona cuando sujetos con armas a bordo de motocicletas pasaron por el lugar para sorprenderlos y atacarlos a disparos en repetidas ocasiones.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana confirmaron el deceso de César, mientras que Édgar fue trasladado de urgencia a un hospital, donde más tarde terminaría perdiendo la vida.

Cabe señalar que, según los primeros reportes del hecho, Édgar circulaba en bicicleta por la zona cuando fue interceptado y agredido a golpes, previo a ser atacado a balazos.