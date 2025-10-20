$!En hospital, pierde la vida un segundo elemento de la Guardia Nacional tras persecución en el Trébol de Costa Rica

Sin vida fue declarado en un hospital el elemento de la Guardia Nacional (GN) identificado como Luis Abel “N”, uno de los dos efectivos que volcaron su unidad oficial tras ser atacados a balazos en el Trébol de carreteras de la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.
Fue durante la tarde-noche de este lunes 20 de octubre, alrededor de las 17:40 horas, cuando civiles armados a bordo de una unidad Audi color oscuro empezaron a disparar contra los elementos castrenses mientras les lanzaban ponchallantas.
Tras el atentado, los efectivos terminaron volcando su unidad tras salirse de la carretera Culiacán-Mazatlán, quedando con el techo se la carrocería sobre el suelo justo antes de pasar por debajo del puente de la carretera Culiacán-Eldorado.
Desde ese vehículo, un elemento castrense terminó perdiendo la vida debido a los golpes de la volcadura y tras recibir algunos de los disparos. El occiso fue identificado como Julián, comisionado del área de carreteras.
Reportan que Julián salió proyectado del vehículo hacia el muro de contención, perdiendo la vida instantes después debido a la gravedad de sus heridas.
Otro más resultó herido. Se trata de Luis Abel, del cual refieren que presentó al menos dos impactos de bala en la zona del tórax. Paramédicos del Grupo Voluntarios de Costa Rica asistieron al lesionado y lo transportaron hacia un centro médico.
Sin embargo, tras horas de ser atendido en un centro médico, el personal de salud informó el deceso de Luis Abel, dejando el saldo de dos elementos de la Guardia Nacional fallecidos tras el ataque.
En tanto, los agresores lograron emprender la huida y hasta el momento su paradero es desconocido.