$!En hospital, pierde la vida un segundo elemento de la Guardia Nacional tras persecución en el Trébol de Costa Rica

Sin vida fue declarado en un hospital el elemento de la Guardia Nacional (GN) identificado como Luis Abel “N”, uno de los dos efectivos que volcaron su unidad oficial tras ser atacados a balazos en el Trébol de carreteras de la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.

Fue durante la tarde-noche de este lunes 20 de octubre, alrededor de las 17:40 horas, cuando civiles armados a bordo de una unidad Audi color oscuro empezaron a disparar contra los elementos castrenses mientras les lanzaban ponchallantas.

Tras el atentado, los efectivos terminaron volcando su unidad tras salirse de la carretera Culiacán-Mazatlán, quedando con el techo se la carrocería sobre el suelo justo antes de pasar por debajo del puente de la carretera Culiacán-Eldorado.

Desde ese vehículo, un elemento castrense terminó perdiendo la vida debido a los golpes de la volcadura y tras recibir algunos de los disparos. El occiso fue identificado como Julián, comisionado del área de carreteras.