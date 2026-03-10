$!En intento de despojo hieren a conductor de un Jeep en el Fovissste Playa Azul en Mazatlán

Un joven de 26 años resultó herido de bala y fue trasladado a un hospital luego de que hombres armados a bordo motocicletas le cerraron el paso para intentar despojarlo de un Jeep.

Las detonaciones se registraron a las 20:30 horas, en la calle Concordia del Fovissste Playa Azul y herido de bala el conductor logró llegar hasta la calle Culiacán del mismo asentamiento.

Disparos y el ruido de los escapes de tres motocicletas alertaron a los vecinos de la calle Concordia, donde le cerraron el paso al conductor quien no se detuvo y le dispararon en más de 10 ocasiones.