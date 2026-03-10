$!En intento de despojo hieren a conductor de un Jeep en el Fovissste Playa Azul en Mazatlán

Un joven de 26 años resultó herido de bala y fue trasladado a un hospital luego de que hombres armados a bordo motocicletas le cerraron el paso para intentar despojarlo de un Jeep.
Las detonaciones se registraron a las 20:30 horas, en la calle Concordia del Fovissste Playa Azul y herido de bala el conductor logró llegar hasta la calle Culiacán del mismo asentamiento.
Disparos y el ruido de los escapes de tres motocicletas alertaron a los vecinos de la calle Concordia, donde le cerraron el paso al conductor quien no se detuvo y le dispararon en más de 10 ocasiones.
Herido, el conductor logró llegar hasta la calle Culiacán donde paramédicos de Bomberos Veteranos le colocaron un vendaje en la cabeza donde presentó una herida, mientras una joven que lo acompañaba resultó ilesa.
Elementos de la Defensa, Marina, de la SSPC y Policías municipales llegaron al lugar para resguardar la zona del ataque y el lugar donde quedó el Jeep, con el cristal posterior estrellado por las balas.
El herido fue identificado como Juan Antonio “N”, de 26 años de edad.
Persona de la Dirección General de Investigación Pericial de la Zona Sur se encargaron de los peritajes.