$!En La Cruz de Elota, tren embiste a tráiler cargado de cemento; no se reportan lesionados

ELOTA._ Un Tráiler con doble plataforma cargado de cemento fue impactado por la maquina del ferrocarril en el crucero de La Cruz de Elota, los sacos de cemento que transportaba quedaron regados sobre la carretera y fueron objeto de la rapiña por habitantes de la zona.

El incidente se reportó a las 11:00 horas en el cruce ferroviario de La Cruz de Elota.

Al parecer, el conductor del tráiler quiso ganarle el paso al convoy de acero, y aunque el operador del ferrocarril aplicó los frenos de emergencia la maquina impactó a la segunda plataforma, ocasionando que toneladas de cemento en costales de 25 y 50 kilos quedaran regadas sobre el pavimento; el tráiler siguió su trayectoria y se detuvo metros adelante.