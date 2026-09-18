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Violencia

En la sala de su casa asesinan a balazos a vecino de Villa Unión

Según los reportes, hombres armados ingresaron a su casa y le dispararon
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
18/09/2026 16:36
18/09/2026 16:36

MAZATLÁN._ En Villa Unión, hombres armados ingresan a un domicilio y asesinan a su habitante de varios disparos.

El ataque se reportó a las 14:50 horas de este viernes, indicando un domicilio sobre la Calle 20 de noviembre de la sindicatura de Villa Unión.

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Según versiones en el lugar hombres armados descendieron de un vehículo e ingresaron a la vivienda en busca de su víctima quien se encontraba descansando sobre un sofá y sin mediar palabra le dispararon en repetidas ocasiones, para de inmediato darse a la fuga.

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La víctima del ataque fue identificada como Julio “N”, de 41 años.

Policías municipales y paramédicos de Bomberos Veteranos de Villa Unión llegaron al lugar y estos últimos solo pudieron comprobar que la víctima se encontraba sin signos vitales.

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La zona fue acordonada por los uniformados quienes la resguardaron hasta la llegada de los peritos de la Fiscalía General del Estado.

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