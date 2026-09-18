$!En la sala de su casa asesinan a balazos a vecino de Villa Unión

MAZATLÁN._ En Villa Unión, hombres armados ingresan a un domicilio y asesinan a su habitante de varios disparos.
El ataque se reportó a las 14:50 horas de este viernes, indicando un domicilio sobre la Calle 20 de noviembre de la sindicatura de Villa Unión.
Según versiones en el lugar hombres armados descendieron de un vehículo e ingresaron a la vivienda en busca de su víctima quien se encontraba descansando sobre un sofá y sin mediar palabra le dispararon en repetidas ocasiones, para de inmediato darse a la fuga.
La víctima del ataque fue identificada como Julio “N”, de 41 años.
Policías municipales y paramédicos de Bomberos Veteranos de Villa Unión llegaron al lugar y estos últimos solo pudieron comprobar que la víctima se encontraba sin signos vitales.
La zona fue acordonada por los uniformados quienes la resguardaron hasta la llegada de los peritos de la Fiscalía General del Estado.