$!En Mazatlán, armados interceptan camioneta, matan a un hombre y privan de la libertad a otro

MAZATLÁN._ Hombres armados que circulaban en una camioneta SUV interceptaron otra camioneta en la avenida Enrique Pérez Arce, mataron a balazos al conductor y privaron de la libertad al pasajero.
El hecho delictivo se registró a las 15:30 horas, en la avenida Enrique Pérez Arce entre la avenida Gabriel Leyva y la calle Primera de la colonia Lomas de Juárez.
Versiones en el lugar, relataron que una camioneta gris le cerró el paso al vehículo donde circulaban dos ocupantes, a punta de pistola bajaron al que iba en el asiento del copiloto y lo subieron a la fuerza a la camioneta de los atacantes.
Al parecer, el conductor trató de impedir el rapto y fue acribillado a balazos, dejándolo tendido sobre el pavimento.
Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar y tras valorar al baleado, lo declararon sin signos vitales.
La zona fue acordonada y resguardada por policías municipales, efectivos del Ejército y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.