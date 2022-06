Seguridad | Redada

En Mazatlán arrestan a una persona y remiten dos vehículos en operativo del martes

Además elaboraron 11 actas de hechos con 14 infracciones, que van desde no portar casco protector, conducir sin licencia, no presentar tarjeta de circulación, no cumplir con el polarizado autorizado, o no traer placas