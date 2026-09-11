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Violencia

En Mazatlán, asesinan de 9 balazos a adulto mayor con discapacidad

David, de 62 años, fue atacado en la Colonia Colosio Sí y trasladado de urgencia a un hospital, pero falleció antes de ser ingresado
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
11/09/2026 20:42
11/09/2026 20:42

MAZATLÁN._ Un adulto mayor que se encontraba en una silla de ruedas fue atacado a balazos la noche de este viernes en la Colonia Colosio Sí. Paramédicos lo trasladaron a un hospital, pero el hombre llegó sin vida.

El ataque armado fue reportado a las 19:05 horas en el cruce de las calles Diana Laura Riojas de Colosio y Guiritupa.

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La víctima, identificada como David, de 62 años, se encontraba sobre su silla de ruedas y recargado en un poste cuando hombres armados con armas cortas le dispararon en nueve ocasiones y a poca distancia.

A pesar del ataque, David fue encontrado todavía con vida por las autoridades que llegaron al lugar y solicitaron una ambulancia.

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Paramédicos de Bomberos Veteranos le brindaron la atención prehospitalaria y, tras contener sus hemorragias, lo trasladaron de urgencia a un hospital, donde no alcanzó a ser ingresado, ya que a su llegada ya había fallecido.

Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias de ley en la zona del ataque y dieron fe del deceso en las inmediaciones del nosocomio.

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