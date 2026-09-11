$!En Mazatlán, asesinan de 9 balazos a adulto mayor con discapacidad

MAZATLÁN._ Un adulto mayor que se encontraba en una silla de ruedas fue atacado a balazos la noche de este viernes en la Colonia Colosio Sí. Paramédicos lo trasladaron a un hospital, pero el hombre llegó sin vida. El ataque armado fue reportado a las 19:05 horas en el cruce de las calles Diana Laura Riojas de Colosio y Guiritupa.

La víctima, identificada como David, de 62 años, se encontraba sobre su silla de ruedas y recargado en un poste cuando hombres armados con armas cortas le dispararon en nueve ocasiones y a poca distancia. A pesar del ataque, David fue encontrado todavía con vida por las autoridades que llegaron al lugar y solicitaron una ambulancia.