$!En Mazatlán, asesinan de 9 balazos a adulto mayor con discapacidad

MAZATLÁN._ Un adulto mayor que se encontraba en una silla de ruedas fue atacado a balazos la noche de este viernes en la Colonia Colosio Sí. Paramédicos lo trasladaron a un hospital, pero el hombre llegó sin vida.
El ataque armado fue reportado a las 19:05 horas en el cruce de las calles Diana Laura Riojas de Colosio y Guiritupa.
La víctima, identificada como David, de 62 años, se encontraba sobre su silla de ruedas y recargado en un poste cuando hombres armados con armas cortas le dispararon en nueve ocasiones y a poca distancia.
A pesar del ataque, David fue encontrado todavía con vida por las autoridades que llegaron al lugar y solicitaron una ambulancia.
Paramédicos de Bomberos Veteranos le brindaron la atención prehospitalaria y, tras contener sus hemorragias, lo trasladaron de urgencia a un hospital, donde no alcanzó a ser ingresado, ya que a su llegada ya había fallecido.
Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias de ley en la zona del ataque y dieron fe del deceso en las inmediaciones del nosocomio.