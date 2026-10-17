$!En Mazatlán, auto arrolla a mujer en moto sobre la carretera Internacional y queda sin vida

El reporte del accidente se emitió a las 12:30 horas, sobre los carriles de sur a norte de la carretera Internacional a la altura de la comunidad de Los Gavilanes.

MAZATLÁN._ Una mujer murió luego de ser arrollada de manera aparatosa cuando circulaba sobre la carretera Internacional.

Al parecer, la colisión se dio por alcance cuando ambos vehículos circulaban en la misma dirección, la mujer identificada en el lugar como Mayra “N”, quedó tendida sobre el pavimento.

Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar para tratar de auxiliar a la accidentada, pero esta ya no contaba con signos vitales.

Agentes de la Guardia Nacional se encargaron del parte de hechos y el conductor del automóvil Volkswagen Jetta quedó a disposición de las autoridades hasta el deslinde de responsabilidades.