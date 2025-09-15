$!En Mazatlán buscan a Cristian Yovanni, de 17 años

MAZATLÁN._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó este lunes una Alerta Amber para localizar a Cristian Yovanni Baigo de Haro, de 17 años, reportado como desaparecido en Mazatlán.
De acuerdo con la denuncia, el adolescente salió de su domicilio en la colonia Mazatlán I el pasado 14 de septiembre de 2024 y, desde entonces, se desconoce su paradero.
Cristian Yovanni es de complexión delgada, mide 1.65 metros, tiene el cabello chino, corto, color castaño oscuro, ojos color café claro y tez morena clara. Como señas particulares, presenta una cicatriz en el abdomen y otra en la muñeca izquierda. Su vestimenta al momento de la desaparición no fue precisada.
Las autoridades consideran que su integridad pudiera encontrarse en riesgo, ya que se presume que podría ser víctima de un delito.
Cualquier información que ayude a su localización puede reportarse a los números de Alerta Amber Sinaloa: 800 8-90-90-92 y 667 7-15-55-88.