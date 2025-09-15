$!En Mazatlán buscan a Cristian Yovanni, de 17 años

MAZATLÁN._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó este lunes una Alerta Amber para localizar a Cristian Yovanni Baigo de Haro, de 17 años, reportado como desaparecido en Mazatlán.

De acuerdo con la denuncia, el adolescente salió de su domicilio en la colonia Mazatlán I el pasado 14 de septiembre de 2024 y, desde entonces, se desconoce su paradero.