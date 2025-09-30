$!En Mazatlán buscan a Ernesto, de 15 años, desapareció el 29 de septiembre

MAZATLÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó una Alerta Amber para localizar a Ernesto “N”, de 15 años, quien fue visto por última vez el pasado 29 de septiembre en la colonia Venustiano Carranza, en Mazatlán.
De acuerdo con la información, la denuncia fue presentada el 30 de septiembre. El adolescente mide 1.80 metros, es de complexión robusta, tez clara, cabello corto y ondulado de color negro, además de que tiene una cicatriz de tres centímetros en el abdomen.
Al momento de su desaparición vestía playera amarilla con letras azules en la parte trasera, pantalón azul, tenis negros y cachucha beige con visera verde.
Las autoridades señalaron que la integridad del joven pudiera encontrarse en riesgo, ya que se teme que pueda ser víctima de la comisión de un delito.
La FGE pide a la ciudadanía que, en caso de tener información sobre su paradero, la proporcione a los números de Alerta Amber 800 8-90-90-92 y 667 7-15-55-88.