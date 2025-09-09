$!En Mazatlán buscan a Stephanny Daetza

MAZATLÁN. _ Autoridades estatales activaron el Protocolo Alba para la búsqueda de Stephanny Daetza Pérez Tirado, de 24 años, reportada como desaparecida en Mazatlán.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, la última vez que se le vio fue el 4 de septiembre en la colonia Felipe Ángeles, y hasta el momento se desconoce su paradero. La denuncia formal fue presentada este 9 de septiembre.

Stephanny mide 1.50 metros de estatura, es de complexión regular, tez morena clara, cabello corto y ondulado de color café claro, ojos medianos color café, labios gruesos y nariz mediana ancha. Como seña particular, tiene un tatuaje en el brazo izquierdo con la imagen de una leona y tres cachorros, acompañado de la leyenda “Daetza Tadeo e Irma”.