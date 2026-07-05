$!En Mazatlán choque entre dos motos en crucero peligroso deja tres lesionados

MAZATLÁN._ Dos motocicletas chocaron en un retorno de la carretera Internacional que se convierte en crucero peligroso para quienes lo utilizan; el choque dejó a tres de los cuatro ocupantes con lesiones de consideración.

El accidente se registró a las 18:30 horas, en el retorno de la carretera Internacional a la altura del Libramiento 3 en el Ejido El Venadillo.

Versiones en el lugar señalan que uno de los conductores intentó cruzar la carretera Internacional México 15, pero no se percató de una motocicleta con dos pasajeros que circulaban en dirección al norte y colisionaron aparatosamente.