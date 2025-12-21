$!En Mazatlán disparan y privan de la libertad a un hombre; familiares lo localizan vía GPS y lo liberan

MAZATLÁN._ El conductor de un auto fue interceptado y amedrentado con disparos, para privarlo de su libertad en su mismo vehículo; sus familiares lo rastrearon vía GPS y autoridades lo localizaron sano y salvo.
La privación ilegal de la libertad y detonaciones se reportaron a las 16:10 horas, en la calle Pánuco de la colonia Valles del Ejido
Según testigos, dos hombres armados a bordo de una motocicleta dispararon y le cerraron el paso a un automóvil Nissan Máxima, una vez detenido, uno de los motociclistas abordó el auto y obligó a su conductor para que siguiera manejando y se retiraran del lugar.
Policías Municipales llegaron al lugar para atender el reporte de las detonaciones de arma de fuego y familiares del joven conductor les indicaron la ubicación que marcaba el vehículo a través de su GPS.
De inmediato se montó un operativo y las autoridades lograron ubicar el vehículo y al joven privado de la libertad en calles del fraccionamiento Santa Teresa.
El conductor se encontraba en estado de shock y tuvo que ser trasladado al hospital de la Cruz Roja para valoración médica.