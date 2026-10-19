$!En Mazatlán, hallan cuerpo de un hombre envuelto en una sábana en la colonia Mazatlan II

El hallazgo se reportó a las 18:20 horas, indicando la calle Bahía de la Paz casi esquina con Bahía de Colotepec.

MAZATLÁN._ Envuelto en una sábana morada y con basura encima localizan cuerpo de un hombre en calles de la colonia Mazatlán II.

Policías municipales que atendieron el reporte de un bulto extraño, llegaron al lugar y confirmaron que se trataba del cuerpo de un hombre joven, con pocas horas de haber muerto, huellas de violencia, envuelto en una sábana y entre un montículo de basura.

Tras confirmar el hallazgo, los municipales acordonaron la zona y elementos del Ejército establecieron un cordón de seguridad en la zona.

El occiso fue identificado como Juan Carlos “N”, de 24 años y empleado de un autobaño.