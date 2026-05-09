$!En Mazatlán, hombre muere tras caer a las rocas desde el Paseo del Centenario

MAZATLÁN._ El cuerpo de un hombre fue encontrado entre las rocas y rescatado por elementos de auxilio; al parecer cayó por la madrugada desde una altura de 30 metros.

El cuerpo tirado entre las piedras fue reportado alas 06:50 horas de este sábado, por un pescador qué tendía sus artes de pesca en la zona cercana a la Glorieta del Corazón en el Paseo del Centenario.