$!En Mazatlán, hombre muere tras caer a las rocas desde el Paseo del Centenario

MAZATLÁN._ El cuerpo de un hombre fue encontrado entre las rocas y rescatado por elementos de auxilio; al parecer cayó por la madrugada desde una altura de 30 metros.
El cuerpo tirado entre las piedras fue reportado alas 06:50 horas de este sábado, por un pescador qué tendía sus artes de pesca en la zona cercana a la Glorieta del Corazón en el Paseo del Centenario.
Policías Municipales y Elementos de Escuadrón de Salvamento Acuático se trasladaron a la zona del reporte y descendieron hasta donde se encontraba el accidentado para tratar de auxiliarlo, pero ya no contaba con signos vitales.
El fallecido de aproximadamente 50 años, vestía pantalón de mezclilla color azul, camisa azul con negro y sandalias.
Rescatistas de Bomberos Mazatlán bajaron ala zona rocosa con maniobras de descenso asistido y utilizaron una canastilla de rescate para extraer el cuerpo hasta la banqueta del Paseo del Centenario donde fue entregado al persona de la funeraria de guardia.