En Mazatlán, hombres armados asaltan a vecina de Santa Teresa y disparan contra su vehículo antes de huir

MAZATLÁN._ La conductora de un Jepp fue asaltada a mano armada cuando llegaba a su domicilio en el Fraccionamiento Santa Teresa; antes de huir los agresores rafaguearon su vehículo.

El reporte inicial a las 21:50 horas, señalaba una presunta privación de la libertad, sobre la calle Santa Judith del mencionado sector, pero finalmente se trató de un robo violento.

Según información en el lugar, una mujer sufrió un asalto violento, perpetrado por hombres armados que descendieron de un automóvil Sedán portando armas largas, la interceptaron y la amenazaron para que les entregará todo lo de valor que trajera consigo, además la obligaron a abrir la vivienda para sustraer objetos de valor.

Antes de retirarse, los agresores dispararon una ráfaga de arma larga contra el Jepp propiedad de la afectada

El Jeep presentó múltiples impactos de bala en el medallón y en el parabrisas pero por fortuna ella resultó ilesa, Paramédicos de Bomberos Veteranos que llegaron ante el reporte de la emergencia, la atendieron para controlar su crisis nerviosa.