En Mazatlán, machete sale a relucir en discusión en una obra y deja un herido grave

MAZATLÁN._ Un herido de gravedad dejó una discusión que de las palabras pasó a los golpes y avanzó hasta que uno de los contendientes sacó un machete.

El altercado fue reportado la noche de este viernes, en una obra en construcción en la colonia Reforma.

Al parecer, un joven trabajador de la obra se hizo de palabras con el velador del lugar hasta llegar a los golpes y de pronto el velador sacó un machete y le causó una herida en la cabeza.

Socorristas de Cruz Roja brindaron los primeros auxilios al herido quien presentó una herida cortante en la región temporal izquierda del cráneo con profusa hemorragia; luego de colocarle un vendaje para contenerla lo trasladaron de urgencia a un hospital.

El velador fue detenido por Policías Municipales y presentado ante el Juez del Tribuna de Barandillas quien determinará su situación jurídica.