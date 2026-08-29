$!En Mazatlán matan a cuatro personas durante la madrugada de este sábado

MAZATLÁN._ Cuatro personas murieron entre ellas una mujer, tras tres ataques armados registrados durante la madrugada de este sábado, en una invasión de la colonia Casa Redonda un ataque armado dejó saldo de dos hombres muertos, otro ataque en la colonia Casas Económicas dejó otro hombre sin vida, mientras que una mujer fue asesinada en la comunidad de la Urraca.
El ataque en la invasión de la colonia Casa Redonda se reportó a las 01:25 horas, indicando una vivienda asentada sobre la calle Puerto Peñasco, a tan solo unos metros de una caseta de la Policía Municipal que se encuentra abandonada.
Según versiones de testigos, hombres armados dispararon desde un vehículo contra dos hombres que se protegían de la lluvia bajo una carpa y tras la agresión se incorporaron a la avenida Gabriel Leyva para huir a toda velocidad.
Policías Municipales llegaron como primeros respondientes y encontraron a los dos hombres tendidos bajo la carpa, por protocolo solicitaron una ambulancia para que valorarán a los agredidos.
Socorristas de Cruz llegaron al lugar y tras valorar a los agredidos, los declararon sin signos vitales.
Con tan solo unos minutos de diferencia, se reportó la agresión a disparos contra otro hombre en un callejón de la colonia Casas Económicas, el cual fue auxiliado por Socorristas de Cruz Roja, quienes luego de controlarle una hemorragia lo trasladaron de urgencia al Hospital General, donde horas después se reportó su deceso.
La zonas de estos ataques fueron resguardadas por los municipales quienes reportaron los hechos al personal pericial de la Fiscalía General del Estado.