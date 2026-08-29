$!En Mazatlán matan a cuatro personas durante la madrugada de este sábado

MAZATLÁN._ Cuatro personas murieron entre ellas una mujer, tras tres ataques armados registrados durante la madrugada de este sábado, en una invasión de la colonia Casa Redonda un ataque armado dejó saldo de dos hombres muertos, otro ataque en la colonia Casas Económicas dejó otro hombre sin vida, mientras que una mujer fue asesinada en la comunidad de la Urraca.

El ataque en la invasión de la colonia Casa Redonda se reportó a las 01:25 horas, indicando una vivienda asentada sobre la calle Puerto Peñasco, a tan solo unos metros de una caseta de la Policía Municipal que se encuentra abandonada.

Según versiones de testigos, hombres armados dispararon desde un vehículo contra dos hombres que se protegían de la lluvia bajo una carpa y tras la agresión se incorporaron a la avenida Gabriel Leyva para huir a toda velocidad.