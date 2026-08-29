En Mazatlán matan a tres personas y hieren a otra durante la madrugada de este sábado

MAZATLÁN._ Tres personas murieron tras dos ataques armados registrados durante la madrugada de este sábado, en una invasión de la colonia Casa Redonda, tras un ataque armado dejó saldo de dos hombres muertos y uno mas herido, mientras que una mujer fue asesinada en la comunidad de la Urraca.

El ataque en la invasión de la colonia Casa Redonda se reportó a las 01:25 horas, indicando una vivienda asentada sobre la calle Puerto Peñasco, a tan solo unos metros de una caseta de la Policía Municipal que se encuentra abandonada.

Según versiones de testigos, sujetos armados dispararon desde un vehículo contra tres hombres que se protegían de la lluvia bajo una carpa y tras la agresión se incorporaron a la avenida Gabriel Leyva para huir a toda velocidad.

Policías Municipales llegaron como primeros respondientes y al encontraron a los tres hombre tendidos bajo la carpa y por protocolo solicitaron una ambulancia para que valorarán a los agredidos.

Socorristas de Cruz llegaron al lugar y tras valorar a los agredidos, declararon sin signos vitales a dos de ellos y luego de controlarle una hemorragia al tercero, lo trasladaron de urgencia a un hospital.

La zona del ataque fue resguardada por los municipales quienes reportaron el hecho al personal pericial de la Fiscalía General del Estado.