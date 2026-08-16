$!En Mazatlán matan con disparos a un hombre cerca de un campo deportivo

El ataque se reportó a las 21:20 horas, a un costado de los campos deportivos de El Chaflán.

MAZATLÁN._ Tras detonaciones de arma de fuego, un hombre quedó sin vida en un predio junto a los campos deportivos de El Chaflán en la Colonia Valle del Ejido.

Versiones en el lugar, hombres armados comenzaron a disparar contra otro que corrió al descubrir a sus agresores, pero fue alcanzado por las balas y quedó sin vida a media calle.

El occiso fue identificado por sus familiares como Giovanni “N”, de 48 años.

Policías municipales acordonaron la zona y reportaron el hecho al personal de la Fiscalía General del Estado que se encargó de las diligencias de ley.