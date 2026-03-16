$!En Mazatlán motociclista choca contra taxi y huye del lugar

MAZATLÁN._ Un motociclista Invadió el carril contrario, chocó contra un taxi en la avenida Tráfico de la Colonia Urías y huyó del lugar.

El accidente se registró a las 21:50 horas, en la avenida Tráfico casi esquina con la calle Pino de la colonia Urías.

Al parecer, en un fallido intento de rebase, el conductor de una motocicleta Honda CB-110 se impactó de frente contra un automóvil Volkswagen Vento con rótulos de eco taxi verde que circulaba en el sentido opuesto.