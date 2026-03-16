$!En Mazatlán motociclista choca contra taxi y huye del lugar

MAZATLÁN._ Un motociclista Invadió el carril contrario, chocó contra un taxi en la avenida Tráfico de la Colonia Urías y huyó del lugar.
El accidente se registró a las 21:50 horas, en la avenida Tráfico casi esquina con la calle Pino de la colonia Urías.
Al parecer, en un fallido intento de rebase, el conductor de una motocicleta Honda CB-110 se impactó de frente contra un automóvil Volkswagen Vento con rótulos de eco taxi verde que circulaba en el sentido opuesto.
Tras el accidente, el motociclista se levantó del pavimento donde permaneció por unos minutos y se retiró del lugar dejando su motocicleta incrustada en la parte frontal del taxi, cuyo conductor resultó ileso.
Agentes de Tránsito Municipal se encargaron del peritaje del accidente y del parte de hechos.