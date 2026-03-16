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Accidente

En Mazatlán motociclista choca contra taxi y huye del lugar

Tras el accidente, el motociclista se levantó del pavimento donde permaneció por unos minutos y se retiró del lugar dejando su motocicleta incrustada en la parte frontal del taxi
Juvencio Villanueva |
16/03/2026 22:50
16/03/2026 22:50

MAZATLÁN._ Un motociclista Invadió el carril contrario, chocó contra un taxi en la avenida Tráfico de la Colonia Urías y huyó del lugar.

El accidente se registró a las 21:50 horas, en la avenida Tráfico casi esquina con la calle Pino de la colonia Urías.

Al parecer, en un fallido intento de rebase, el conductor de una motocicleta Honda CB-110 se impactó de frente contra un automóvil Volkswagen Vento con rótulos de eco taxi verde que circulaba en el sentido opuesto.

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Tras el accidente, el motociclista se levantó del pavimento donde permaneció por unos minutos y se retiró del lugar dejando su motocicleta incrustada en la parte frontal del taxi, cuyo conductor resultó ileso.

Agentes de Tránsito Municipal se encargaron del peritaje del accidente y del parte de hechos.

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