$!En Mazatlán, mujer resulta herida por bala perdida cuando viajaba en una camioneta

Una mujer resultó herida en un brazo, tras ser alcanzada por un disparo que también estrelló el cristal trasero de la camioneta donde viajaba con su esposo.

El reporte inicial que alertó a las autoridades indicaba que una mujer había resultado herida de bala tras un intento de despojo se reportó a las 19:40 horas, en el puente vehicular de la avenida Múnich que libra las vías del ferrocarril a la altura de la colonia Salvador Allende.

Policías Municipales que llegaron al lugar del reporte, encontraron a una mujer que presentó una herida de bala y según el relato de su esposo quien conducía una camioneta Chevrolet S-10, detuvo la marcha al escuchar el impacto en el cristal trasero y el grito de su esposa al sentirse herida.