$!En Mazatlán, sujeto abandona una mochila entre la maleza y militares aseguran droga en su interior

Elementos del Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraron una mochila con drogas y municiones en su interior, en el municipio de Mazatlán.

Según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los oficiales hacían patrullajes rutinarios en un camino que lleva hacia un parque acuático al sur del municipio, y entre la maleza, observaron a un hombre con actitud sospechosa.