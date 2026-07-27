$!En Mazatlán, sujeto abandona una mochila entre la maleza y militares aseguran droga en su interior

Elementos del Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraron una mochila con drogas y municiones en su interior, en el municipio de Mazatlán.
Según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los oficiales hacían patrullajes rutinarios en un camino que lleva hacia un parque acuático al sur del municipio, y entre la maleza, observaron a un hombre con actitud sospechosa.
El sujeto, al ver acercarse a los uniformados, huyó en medio de la vegetación y abandonó una mochila, que en su interior contenía 27 bolsas con presunto cristal, cuatro bolsas con presenta marihuana, un cargador con capacidad de 30 cartuchos calibre 7.62 x 39 milímetros, un cargador tipo tambor con capacidad de 50 cartuchos calibre 7.62 x 39 milímetros, y 16 cartuchos calibre 7.62 x 39 milímetros.
Todos los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para llevar a cabo las diligencias correspondientes.