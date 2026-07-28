$!En menos de 24 horas, balean a otra mujer en estética de la colonia Esthela Ortiz, en Culiacán

CULIACÁN. _ Una mujer identificada como Patricia “N”, de 33 años de edad, fue lesionada tras un ataque a balazos este 28 de julio, al interior de la estética que atendía, en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, al sur de Culiacán.
El hecho ocurrió a contra esquina de donde el pasado lunes 27 de julio, Brenda “N”, quien atendía una barbería, murió asesinada a tiros, en eventos separados por menos de 24 horas.
Según información preliminar, cerca de las 14:20 horas dos sujetos ingresaron al establecimiento, intercambiaron palabras con Patricia, y procedieron a dispararle para luego huir del lugar, mientras que la estilista quedó herida.
Corporaciones y cuerpos de emergencia se trasladaron al lugar del reporte, por la calle Hilario Medina, casi esquina con la calle Rodolfo Fierro, y hallaron a la víctima con lesiones y en estado de salud delicado, por lo que la estabilizaron para llevarla de urgencia hacia un hospital de la ciudad.
El sitio fue acordonado por personal del Ejército Mexicano, quienes resguardaron el perímetro y la estética, cuya puerta de entrada quedó abierta.
Minutos después, se apersonaron policías de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes procesaron la escena para iniciar el expediente del caso, previo a reabrir la circulación por la calle.