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Violencia

En menos de 24 horas, balean a otra mujer en estética de la colonia Esthela Ortiz, en Culiacán

Patricia de 33 años, resultó lesionada tras ser atacada a balazos, en hechos ocurridos en contra esquina de donde el pasado lunes 27 de julio, Brenda “N”, quien atendía una barbería, murió asesinada a tiros
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
28/07/2026 15:52
28/07/2026 15:52

CULIACÁN. _ Una mujer identificada como Patricia “N”, de 33 años de edad, fue lesionada tras un ataque a balazos este 28 de julio, al interior de la estética que atendía, en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, al sur de Culiacán.

El hecho ocurrió a contra esquina de donde el pasado lunes 27 de julio, Brenda “N”, quien atendía una barbería, murió asesinada a tiros, en eventos separados por menos de 24 horas.

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Según información preliminar, cerca de las 14:20 horas dos sujetos ingresaron al establecimiento, intercambiaron palabras con Patricia, y procedieron a dispararle para luego huir del lugar, mientras que la estilista quedó herida.

Corporaciones y cuerpos de emergencia se trasladaron al lugar del reporte, por la calle Hilario Medina, casi esquina con la calle Rodolfo Fierro, y hallaron a la víctima con lesiones y en estado de salud delicado, por lo que la estabilizaron para llevarla de urgencia hacia un hospital de la ciudad.

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El sitio fue acordonado por personal del Ejército Mexicano, quienes resguardaron el perímetro y la estética, cuya puerta de entrada quedó abierta.

Minutos después, se apersonaron policías de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes procesaron la escena para iniciar el expediente del caso, previo a reabrir la circulación por la calle.

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