$!En menos de 24 horas, balean a otra mujer en estética de la colonia Esthela Ortiz, en Culiacán

CULIACÁN. _ Una mujer identificada como Patricia “N”, de 33 años de edad, fue lesionada tras un ataque a balazos este 28 de julio, al interior de la estética que atendía, en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, al sur de Culiacán.

El hecho ocurrió a contra esquina de donde el pasado lunes 27 de julio, Brenda “N”, quien atendía una barbería, murió asesinada a tiros, en eventos separados por menos de 24 horas.