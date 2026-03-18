$!En menos de dos horas, tres ataques armados dejan personas sin vida y daños en distintos sectores de Culiacán

En un lapso menor a dos horas, la tarde de este miércoles 18 de marzo se registraron al menos tres hechos violentos en distintos sectores de Culiacán, dejando como saldo dos personas sin vida, un herido y daños materiales en una vivienda.

El primer hecho ocurrió alrededor de las 14:30 horas en la colonia Antonio Toledo Corro, donde sujetos armados ingresaron a un domicilio y atacaron a balazos a dos hombres.

El hecho se registró en la calle Mina de Cópala, entre Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines; un hombre identificado como Jesús Manuel, de 50 años de edad, murió en el interior del inmueble, mientras que Iván Armando, de 38 años, intentó huir en una motocicleta, pero cayó metros más adelante y falleció en la vía pública luego de ser alcanzado por los disparos.