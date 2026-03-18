$!En menos de dos horas, tres ataques armados dejan personas sin vida y daños en distintos sectores de Culiacán

En un lapso menor a dos horas, la tarde de este miércoles 18 de marzo se registraron al menos tres hechos violentos en distintos sectores de Culiacán, dejando como saldo dos personas sin vida, un herido y daños materiales en una vivienda.
El primer hecho ocurrió alrededor de las 14:30 horas en la colonia Antonio Toledo Corro, donde sujetos armados ingresaron a un domicilio y atacaron a balazos a dos hombres.
El hecho se registró en la calle Mina de Cópala, entre Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines; un hombre identificado como Jesús Manuel, de 50 años de edad, murió en el interior del inmueble, mientras que Iván Armando, de 38 años, intentó huir en una motocicleta, pero cayó metros más adelante y falleció en la vía pública luego de ser alcanzado por los disparos.
Casi de manera simultánea, en la Colonia Santa Fe, al norte de la ciudad, un grupo armado disparó en repetidas ocasiones contra una vivienda ubicada sobre la avenida San Eleodoro, entre las calles Santa Irene, provocando daños en la fachada y el portón. En este hecho no se reportaron personas lesionadas.
Posteriormente, alrededor de las 16:00 horas, una persona fue atacada a balazos en las inmediaciones de unas canchas de futbol en la colonia Infonavit Barrancos. La víctima fue localizada con heridas, pero en estado estable, y fue trasladada por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital para recibir atención médica.
En los tres casos, elementos del Ejército Mexicano y distintas corporaciones de seguridad acudieron a los sitios para acordonar las áreas, mientras peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para integrar las carpetas de investigación.
Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención de personas relacionadas con estos hechos, los cuales ocurrieron en distintos puntos de la ciudad en un corto periodo de tiempo, generando movilización de autoridades en varias zonas de la capital sinaloense.