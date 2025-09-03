En menos de seis horas, recuperan camioneta robada a John Milton en Culiacán tras operativo

CULIACÁN. _ En menos de seis horas, autoridades recuperaron la camioneta de lujo que le fue despojada al hipnotizador John Milton la tarde del martes 2 de septiembre, cuando circulaba por la carretera Culiacán–Eldorado.

La unidad, una Cadillac blanca modelo 2025, fue localizada en las inmediaciones del Ejido San Román, al sur de Culiacán, tras un operativo de búsqueda desplegado por elementos de seguridad.