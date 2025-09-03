En menos de seis horas, recuperan camioneta robada a John Milton en Culiacán tras operativo

CULIACÁN. _ En menos de seis horas, autoridades recuperaron la camioneta de lujo que le fue despojada al hipnotizador John Milton la tarde del martes 2 de septiembre, cuando circulaba por la carretera Culiacán–Eldorado.
La unidad, una Cadillac blanca modelo 2025, fue localizada en las inmediaciones del Ejido San Román, al sur de Culiacán, tras un operativo de búsqueda desplegado por elementos de seguridad.
El robo generó gran atención en redes sociales y medios locales luego de que se confirmara que la víctima del atraco era el reconocido artista del espectáculo hipnótico, quien se encuentra en la ciudad como parte de su gira.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han ofrecido más detalles sobre el hallazgo del vehículo.