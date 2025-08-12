$!En Mocorito aseguran área para elaboración de drogas

MOCORITO. _ Elementos de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con la Guardia Nacional, aseguraron un área destinada a la concentración de sustancias para la fabricación de drogas en el poblado Rancho Viejo, municipio de Mocorito.

El hallazgo se produjo durante reconocimientos terrestres realizados como parte de la “Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos”, que busca combatir la producción ilegal de narcóticos en la región.

En el sitio se aseguraron 19 reactores, 5 tambos de 200 litros con químicos, 36 tinas plásticas de color rojo, 26 tanques de gas de 30 kg, tres generadores de luz, dos bombas de agua, 18 bidones con químicos, 148 bidones vacíos de 50 litros y 65 costales de 25 kg de sosa cáustica.