$!En operativos diferentes, militares y policías detienen a tres y abaten a dos en Sinaloa

Tres personas detenidas, una de ellas menor de edad, con portación de armas de fuego, cartuchos y equipo táctico en dos operativos diferentes realizados por el Grupo Interinstitucional. El primero de los operativos se realizó en la sindicatura de Jesús María, al norte de Culiacán, luego de que los agentes de seguridad que realizaban recorridos terrestres fueron agredidos con disparos de armas de fuego, estos repelieron la agresión y controlaron la situación.







Al final detuvieron a tres personas, una de ellas menor de edad, aseguraron una ametralladora, seis armas largas, dos aditamentos lanzagranadas, 58 cargadores, mil 800 cartuchos, 14 placas balísticas, siete chalecos tácticos y siete vehículos con reporte de robo, uno de ellos con blindaje artesanal, además, liberaron a una persona privada de su libertad. En otro hecho, en el mismo municipio, en el poblado Las Tres Gotas de Agua, los efectivos militares fueron agredidos con disparos de arma de fuego y repelieron el ataque, con lo que lograron abatir a dos agresores.





Aquí se aseguraron tres armas largas, cartuchos útiles, 18 cargadores, seis artefactos explosivos improvisados, una granada, dos chalecos, un uniforme táctico y un vehículo. Mientras que, en el municipio de Escuinapa, en el poblado Loma Grande, al realizar recorridos de seguridad se aseguraron tres armas largas, mil 499 cartuchos, 27 cargadores, cuatro chalecos y seis placas balísticas abandonadas.







