Seguridad
Violencia

En San Ignacio matan a tiros a dos hermanos y hieren a la madre

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este viernes en la Colonia Heraclio Bernal
Noroeste/Redacción
19/12/2025 17:07
SAN IGNACIO._ La madrugada de este viernes, dos hermanos fueron asesinados con disparos de arma de fuego y su madre, quien trató de defenderlos, resultó herida.

El ataque armado se registró a las 02:30 horas, en la esquina de las calles Tomas Urbina y Francisco Villa de la Colonia Heraclio Bernal.

Según el relato de la propia madre, hombres armados dispararon contra sus hijos en repetidas ocasiones y al tratar de intervenir sufrió al menos una herida de bala.

La mujer herida fue trasladada a un hospital, para que recibiera atención médica, mientras que sus hijos fueron declarados sin vida en el lugar.

Los occisos fueron identificados como Alexis “N” y Jesús Manuel “N” de 19 y 29 años, respectivamente, mientras que la madre de estos se identificó como Lucina “N”, de 55 años.

