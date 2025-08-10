$!En una clínica muere Jesús Manuel luego de ser atacado a balazos en San Benito, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre murió en un centro médico luego de ser atacado a balazos en la colonia San Benito, al suroriente de Culiacán. La víctima fue identificada como Jesús Manuel, de 45 años de edad.

Según informes, el hecho ocurrió alrededor de las 16:15 horas, durante la tarde de este domingo 10 de agosto en un local de sushi ubicado sobre el bulevar San Ángel.

Jesús Manuel presentó al menos una herida de bala en la cabeza y otro más en la espalda. Fueron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana los que arribaron al lugar para atenderlo y transportarlo hacia una clínica de salud.