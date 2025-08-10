$!En una clínica muere Jesús Manuel luego de ser atacado a balazos en San Benito, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre murió en un centro médico luego de ser atacado a balazos en la colonia San Benito, al suroriente de Culiacán. La víctima fue identificada como Jesús Manuel, de 45 años de edad.
Según informes, el hecho ocurrió alrededor de las 16:15 horas, durante la tarde de este domingo 10 de agosto en un local de sushi ubicado sobre el bulevar San Ángel.
Jesús Manuel presentó al menos una herida de bala en la cabeza y otro más en la espalda. Fueron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana los que arribaron al lugar para atenderlo y transportarlo hacia una clínica de salud.
A pesar de los esfuerzos del personal médico para sanarlo, el hombre terminó perdiendo la vida dentro del nosocomio, por lo que se dio aviso a las autoridades de investigación para realizar las diligencias.
Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron para obtener más informes de la víctima y trasladaron su cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley.
Por su parte, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional arribaron al lugar donde se registró el ataque para montar un intenso operativo de vigilancia. En el lugar se localizaron casquillos percutidos y manchas de sangre.