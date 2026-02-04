Encabeza García Harfuch Mesa de Seguridad en Culiacán

CULIACÁN. _ El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, arribó este miércoles a la capital sinaloense para encabezar la Mesa de Seguridad, con el objetivo de evaluar y reforzar la estrategia conjunta implementada en la entidad.

La presencia del funcionario federal en Sinaloa fue confirmada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia matutina.

De acuerdo con información de fuentes de seguridad, en la reunión se revisan los resultados del despliegue operativo iniciado en septiembre de 2024 ante el contexto de inseguridad que afecta a la región.

Cabe señalar que esta es la primera visita de García Harfuch al estado desde el 23 de octubre de 2025, lo que representa más de tres meses sin presencia en la entidad, pese al compromiso presidencial de realizar reuniones quincenales mientras se atendía la situación de seguridad.

Ante la llegada del Gabinete de Seguridad, en el sector del aeropuerto de Culiacán se reportó una amplia presencia de corporaciones federales, destacando el despliegue de patrullas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), institución que lidera García Harfuch.

Esta visita coincide con la agenda de renovación de mandos militares en la entidad. El martes 3 de febrero, el General de División Héctor Ávila Alcocer asumió la comandancia de la Tercera Región Militar. Asimismo, para este miércoles se tiene programado el cambio de mando en la Base Aérea Militar Número 10, marco en el cual se desarrollan los trabajos de coordinación institucional en materia de seguridad.