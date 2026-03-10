Encalla ballena en playas de Mármol, al norte de Mazatlán

MAZATLÁN._ El reporte de una ballena encallada en las playas de Mármol, al norte de Mazatlán, movilizó a elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático, personal de Protección Civil de San Ignacio y autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quienes acudieron al lugar para verificar la situación del animal marino y activar los protocolos correspondientes.

De acuerdo con un comunicado, Gustavo Espinoza, comandante del cuerpo de Salvavidas de Mazatlán, informó que durante las primeras diligencias se confirmó que el cetáceo, de aproximadamente 10 metros de longitud, no presentaba signos vitales, por lo que fue necesario extraer el cuerpo hacia la zona de playa para permitir la revisión por parte del personal especializado de Semarnat.

Una vez concluidas las labores de inspección y con el objetivo de prevenir riesgos a la salud y malos olores que pudiera generar el mamífero marino en descomposición, las autoridades optaron por excavar una fosa en el sitio donde fue localizado para sepultar el ejemplar.

El comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de encontrar algún animal marino varado en las playas, reporte de inmediato la situación a los números de emergencia, a fin de que las autoridades correspondientes activen los protocolos de atención y realicen las diligencias necesarias.