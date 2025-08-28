Encapuchado armado roba auto a mujer frente a menores en colonia Chapultepec, Culiacán

CULIACÁN. _ Una mujer fue despojada de su vehículo por un hombre armado y encapuchado la tarde del miércoles 27 de agosto, mientras se encontraba acompañada de tres menores de edad en la colonia Chapultepec. El robo fue captado por una cámara de seguridad.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:30 horas sobre la calle Mariano Romero, entre Vicente Suárez y Juan Escutia, cuando un sujeto descendió de un sedán Toyota y se dirigió directamente a un vehículo Kia K3 hatchback, tipo SUV, color blanco, donde se encontraba la víctima.

En el video se observa cómo la mujer abría una de las puertas traseras para recibir a un niño que acababa de llegar al domicilio. En ese momento, el agresor se aproximó por el lado del conductor y, con un arma de fuego, obligó a la mujer a entregar las llaves del automóvil.

Tras el despojo, la mujer tomó a otro menor del asiento trasero y corrió hacia la casa para resguardarse. Del lado del copiloto descendió otra mujer que ayudó a poner a salvo al tercer niño, mientras el agresor abordaba el vehículo y huía del sitio.

Las víctimas, incluidos los menores, resultaron ilesos. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la localización del vehículo robado ni sobre la detención del responsable.

Este hecho ocurre en medio de un contexto de violencia e inseguridad que ha afectado a Sinaloa durante los últimos meses. De acuerdo con cifras de Noroeste, en los últimos 11 meses se han reportado más de seis mil 700 vehículos robados en el estado, lo que representa un promedio de 19.2 unidades por día.