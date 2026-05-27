$!Encapuchados atacan e incendian una imprenta en el sector Los Pinos, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un negocio de imprenta y rotulación fue atacado e incendiado durante la tarde de este miércoles 27 de mayo, en la colonia Los Pinos, en la zona poniente de Culiacán.
De acuerdo con testimonios, sujetos encapuchados arribaron al lugar, amenazaron a los trabajadores que estaban presentes, y arrojaron al menos un artefacto explosivo, el cual al detonar provocó que el establecimiento prendiera en fuego.
En el lugar se informó que aproximadamente 10 empleados estaban dentro del inmueble, mismos que no presentaron lesiones, y solo un par fueron atendidos por crisis nerviosa e inhalación de humo, por la Cruz Roja Mexicana.
El local comercial se ubica sobre la calle Río Santa María, entre la calle 16 de septiembre y la avenida Gabino Vázquez. El incendio fue reportado a los números de emergencia aproximadamente a las 14:00 horas.
Durante las maniobras de sofocación, Cuerpos de Bomberos Culiacán rompieron los cristales de acceso para maniobrar en el control de las llamas, y posteriormente subieron al segundo nivel para terminar de reducir el fuego.
El lugar permaneció bajo resguardo de la Policía Municipal de Culiacán y la Policía Estatal, quienes brindaron resguardo durante los trabajos de reacción y atención a los empleados del lugar.
Minutos después, policías de investigación de la Fiscalía General del Estado arribaron a recabar testimonios evidencias para integrar la carpeta investigación del caso.