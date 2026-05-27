$!Encapuchados atacan e incendian una imprenta en el sector Los Pinos, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un negocio de imprenta y rotulación fue atacado e incendiado durante la tarde de este miércoles 27 de mayo, en la colonia Los Pinos, en la zona poniente de Culiacán.

De acuerdo con testimonios, sujetos encapuchados arribaron al lugar, amenazaron a los trabajadores que estaban presentes, y arrojaron al menos un artefacto explosivo, el cual al detonar provocó que el establecimiento prendiera en fuego.