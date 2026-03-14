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Decomiso

Encuentra Ejército casi 2 mil cartuchos en una mochila en Copala, Concordia

Los militares localizaron el bolso abandonado durante recorridos de reconocimiento y en su interior encontraron municiones y equipo táctico
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
14/03/2026 20:53
14/03/2026 20:53

Al interior de una mochila abandonada, efectivos del Ejército Mexicano hallaron y decomisaron casi 2 mil cartuchos en el poblado de Copala, en Concordia.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, las tropas militares hallaron la mochila durante reconocimientos terrestres de la zona.

Al acercarse y verificar su contenido, encontraron mil 976 cartuchos de diferentes calibres, además de un chaleco táctico con una placa balística.

Dichos objetos ilícitos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para que realice las diligencias correspondientes.

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