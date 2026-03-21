$!Encuentran a adulto mayor cerca de Sanalona; buscan a sus familiares en Culiacán

Un hombre de aproximadamente 77 años de edad, quien se identificó como Óscar “N”, fue encontrado por la Policía Municipal de Culiacán en las inmediaciones del ejido La Piedra, cerca de Sanalona.
El hombre, quien no precisó sus apellidos, tampoco recuerda su domicilio. Fue hallado con una playera tipo polo color gris, pantalón de mezclilla azul con manchas de lodo, y unas sandalias de plástico azul.
Fue trasladado por elementos de la Célula de Reacción Inmediata para Prevenir y Atender la Violencia de Género (CRIPAVIG), quienes lo resguardan en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), ubicadas sobre la carretera Culiacán-Navolato.
En caso de conocer al señor Óscar, o tener información que facilite su entrega a familiares, se solicita comunicarse al número 911, para que pueda regresar a su hogar.