$!Encuentran a adulto mayor cerca de Sanalona; buscan a sus familiares en Culiacán

Un hombre de aproximadamente 77 años de edad, quien se identificó como Óscar “N”, fue encontrado por la Policía Municipal de Culiacán en las inmediaciones del ejido La Piedra, cerca de Sanalona.

El hombre, quien no precisó sus apellidos, tampoco recuerda su domicilio. Fue hallado con una playera tipo polo color gris, pantalón de mezclilla azul con manchas de lodo, y unas sandalias de plástico azul.