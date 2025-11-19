$!Encuentran a adulto mayor con impacto de bala en la Plazuela 27 de Septiembre, en Los Mochis

Un adulto mayor, identificado como Felisardo “L”, de 73 años, fue localizado esta mañana en estado crítico con una severa lesión por proyectil de arma de fuego en la cabeza, en la Plazuela 27 de Septiembre, en el centro de Los Mochis.

El hombre, con domicilio en esta ciudad, fue ubicado por transeúntes que circulaban frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en el cruce de las calles Mina y Álvaro Obregón. Al verlo con visibles manchas de sangre a un costado de una fuente, dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios. La víctima presentaba una herida de bala con orificio de entrada a la altura de la barbilla y salida en la parte superior del cráneo. Debido a la gravedad de la lesión, fue trasladado de urgencia a un hospital local para recibir atención especializada, donde su estado de salud se reporta como reservado.