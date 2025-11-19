Seguridad
Herido de bala

Encuentran a adulto mayor con impacto de bala en la Plazuela 27 de Septiembre, en Los Mochis

Felisardo “L”, de 73 años, fue localizado con una herida de bala en la cabeza en la Plazuela 27 de Septiembre. Su estado es crítico y autoridades investigan si fue agresión o atentó contra su vida, tras hallar un arma en el sitio
Noé Ruiz |
19/11/2025 10:14
19/11/2025 10:14

Un adulto mayor, identificado como Felisardo “L”, de 73 años, fue localizado esta mañana en estado crítico con una severa lesión por proyectil de arma de fuego en la cabeza, en la Plazuela 27 de Septiembre, en el centro de Los Mochis.

El hombre, con domicilio en esta ciudad, fue ubicado por transeúntes que circulaban frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en el cruce de las calles Mina y Álvaro Obregón. Al verlo con visibles manchas de sangre a un costado de una fuente, dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios. La víctima presentaba una herida de bala con orificio de entrada a la altura de la barbilla y salida en la parte superior del cráneo. Debido a la gravedad de la lesión, fue trasladado de urgencia a un hospital local para recibir atención especializada, donde su estado de salud se reporta como reservado.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública municipal de Ahome acordonaron el área para preservar la escena. El indicio más importante para la investigación fue el hallazgo de un arma de fuego junto al cuerpo del adulto mayor.

Personal de periciales de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, se encargó de las diligencias de campo y del levantamiento de indicios.

Las autoridades mantienen abiertas las líneas de investigación para determinar la naturaleza del suceso, si Felisardo “L” atentó contra su propia vida o si fue víctima de una agresión directa por parte de otra persona, un hecho que la Fiscalía deberá esclarecer.

