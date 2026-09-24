Encuentran a adulto mayor sin vida en El Fuerte; tenía un balazo en la cabeza

EL FUERTE. _ Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) abrieron una carpeta de investigación tras el hallazgo de un hombre sin vida y con un impacto de bala en la cabeza, al interior de un domicilio ubicado en la comunidad de la Presa Josefa Ortiz de Domínguez, en el municipio de El Fuerte.

La víctima fue identificada en el lugar por sus familiares como Efrén “S”, de 68 años de edad, residente de la misma localidad.

De acuerdo con el parte oficial, el reporte fue emitido la mañana de este jueves 24 de septiembre de 2026. El hermano del fallecido fue quien descubrió la escena al ingresar a la vivienda particular, donde encontró a su familiar tendido boca arriba, sin signos vitales y con una herida de proyectil de arma de fuego en la región craneal.

Agentes de la Policía Municipal de El Fuerte acudieron como primeros respondientes para asegurar y acordonar el área tras confirmar el deceso. Posteriormente, solicitaron la intervención del personal forense.

Especialistas de la Dirección de Investigación Pericial Zona Norte de la FGE se encargaron de procesar el sitio y dar fe de los hechos. Aunque los primeros reportes recabados por las corporaciones de seguridad en el lugar sugieren que el adulto mayor presuntamente atentó contra su propia vida, las autoridades ministeriales subrayaron que se esperará la conclusión de los peritajes y de la necropsia de ley para establecer de manera oficial la mecánica de los hechos y confirmar o descartar dicha versión.