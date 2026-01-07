$!Encuentran a hombre asesinado a balazos en Villa Juárez, Navolato

Una persona fue encontrada asesinada con lesiones por impactos de bala durante la mañana de este miércoles en las inmediaciones de la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato.

La víctima fue encontrada a la altura de Santa Elena, por la carretera Villa Juárez-Las Puentes, alrededor de las 8:45 horas de este 7 de enero.