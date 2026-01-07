$!Encuentran a hombre asesinado a balazos en Villa Juárez, Navolato

Una persona fue encontrada asesinada con lesiones por impactos de bala durante la mañana de este miércoles en las inmediaciones de la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato.
La víctima fue encontrada a la altura de Santa Elena, por la carretera Villa Juárez-Las Puentes, alrededor de las 8:45 horas de este 7 de enero.
El occiso es un varón que vestía una playera roja con pantalón de mezclilla color negro, y fue encontrado tapado con pedazos de cartón.
Al lugar se movilizaron agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, así como personal del Servicio Médico Forense para el procesamiento de la escena y el levantamiento del cadáver.