Encuentran a hombre asesinado a balazos en zona de terracería de Aguaruto

CULIACÁN._ Un hombre fue encontrado asesinado a balazos en medio de una zona de terracería cercana a las cribas de la sindicatura de Aguaruto, al poniente de Culiacán.

El reporte llegó a las autoridades aproximadamente a las 13:00 horas de este 1 de enero, en una zona cercana al Río Culiacán.

La víctima es un varón de complexión robusta y tez morena, encontrado con una playera negro y rojo, pantalón beige y tenis blancos.

Fue encontrado bocabajo y con al menos un impacto de proyectil de arma larga en la cabeza.

Al lugar se movilizaron autoridades de seguridad pública y ministeriales para dar fe del hecho, así como del levantamiento del cadáver.