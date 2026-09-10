Encuentran a hombre asesinado con mensaje sobre el pecho en la Mazatlán-Culiacán

MAZATLÁN. _ El cuerpo de un hombre, con una cartulina que contenía un mensaje, fue localizado sobre la rampa de un puente vehicular de la autopista Mazatlán-Culiacán, a la altura de la comunidad de El Recreo.

El hallazgo se registró luego de que automovilistas que circulaban por la zona reportaran a las autoridades la presencia del cadáver, ubicado a la altura del kilómetro 21, en el acceso hacia dicha comunidad.

De acuerdo con información extraoficial, el hombre presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Vestía pantalón de mezclilla, llevaba puesto solo un zapato y tenía una cartulina colocada sobre el pecho con un mensaje.

El sitio fue acordonado por elementos de la Policía Municipal, mientras que agentes de la Guardia Nacional se encargaron de realizar el parte de hechos correspondiente.